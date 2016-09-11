武嶺自行車賽 李其鴻二連霸

邁入第11年的台灣自行車界盛事「永不放棄、挑戰巔峰－武嶺自行車賽」今天清晨盛大展開，來自新北的李其鴻，以2小時46分57秒的成績，連續兩年稱霸武嶺。

3000多位選手齊聚埔里地理中心碑，在南投縣副縣長陳正昇宣佈起跑後，分批出發前往武嶺。活動在5時起跑，為避免打擾鄰近住戶安寧，縣府也特別避免使用鳴笛，改採以手勢及口頭宣佈起跑。

武嶺自行車挑戰賽是全國自行車選手最具吸引力夢幻路線，挑戰難度最高，這次活動有男子2847人，女子153人參加。選手挑戰長達55公里的高難度路程，路線自地理中心碑海拔555公尺一路爬升至武嶺終點站海拔3275公尺，選手們的鐵騎連成長龍，蔚為奇觀。

今天活動有來自日本、菲律賓、美國、大陸、新加坡、法國、香港、德國、英國共9個國家63位國際選手參加，儼然國際性自行車活動，這些國外朋友大多與台灣朋友一同挑戰，在有最高最美公路之稱的中橫公路上邊騎車邊欣賞高山美景，直呼壯觀。

熱愛自行車的李其鴻，台灣各地的自行車挑戰賽幾乎都可看見他的蹤跡，今年6月也才在「永不放棄－探索新中橫自行車賽」中成功征服塔塔加，勇奪第一，結果又再次挑戰武嶺，以2小時46分57秒的成績拿下第一，遊客當場成為粉絲，紛紛要求合影留念。

李其鴻表示，在突破車陣後，就以平常心與實力，穩健地前進，今天氣候良好，沿途騎來相當放鬆。

男子第2、3名由鐵馬牧場隊的李憲忠、鐵人隊的陳昱銘分別以2小時51分48秒、2小時56分33秒獲得，前三名均為熟識好友，李其鴻與陳昱銘同屬鐵人隊，平常便經常一同練車，默契極佳。女子前三名則分別為陳麗文3小時52分22秒、吳欣熹3小時56分55秒、鄭雅瑜4小時15分07秒。1050911

(中央社)