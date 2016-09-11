武嶺自行車賽 李其鴻二連霸
邁入第11年的台灣自行車界盛事「永不放棄、挑戰巔峰－武嶺自行車賽」今天清晨盛大展開，來自新北的李其鴻，以2小時46分57秒的成績，連續兩年稱霸武嶺。
3000多位選手齊聚埔里地理中心碑，在南投縣副縣長陳正昇宣佈起跑後，分批出發前往武嶺。活動在5時起跑，為避免打擾鄰近住戶安寧，縣府也特別避免使用鳴笛，改採以手勢及口頭宣佈起跑。
武嶺自行車挑戰賽是全國自行車選手最具吸引力夢幻路線，挑戰難度最高，這次活動有男子2847人，女子153人參加。選手挑戰長達55公里的高難度路程，路線自地理中心碑海拔555公尺一路爬升至武嶺終點站海拔3275公尺，選手們的鐵騎連成長龍，蔚為奇觀。
今天活動有來自日本、菲律賓、美國、大陸、新加坡、法國、香港、德國、英國共9個國家63位國際選手參加，儼然國際性自行車活動，這些國外朋友大多與台灣朋友一同挑戰，在有最高最美公路之稱的中橫公路上邊騎車邊欣賞高山美景，直呼壯觀。
熱愛自行車的李其鴻，台灣各地的自行車挑戰賽幾乎都可看見他的蹤跡，今年6月也才在「永不放棄－探索新中橫自行車賽」中成功征服塔塔加，勇奪第一，結果又再次挑戰武嶺，以2小時46分57秒的成績拿下第一，遊客當場成為粉絲，紛紛要求合影留念。
李其鴻表示，在突破車陣後，就以平常心與實力，穩健地前進，今天氣候良好，沿途騎來相當放鬆。
男子第2、3名由鐵馬牧場隊的李憲忠、鐵人隊的陳昱銘分別以2小時51分48秒、2小時56分33秒獲得，前三名均為熟識好友，李其鴻與陳昱銘同屬鐵人隊，平常便經常一同練車，默契極佳。女子前三名則分別為陳麗文3小時52分22秒、吳欣熹3小時56分55秒、鄭雅瑜4小時15分07秒。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。