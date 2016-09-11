國民黨台中市黨部灑花 民眾紛來尋寶
寶可夢熱潮持續，國民黨台中市黨部今天中午起與精明商圈一起在大隆及精明商圈的寶可夢驛站持續灑花，吸引眾民眾前來抓寶。
過去多以主辦政治活動為主的國民黨台中市黨部，首次找來了在地的大隆、精明兩商圈與台中市青年同心會，透過網路的號召下，希望藉由當紅手遊「寶可夢GO！」的高人氣，一方面為沉靜一時的商圈帶來新的人潮，另方面一改民眾對於國民黨這間百年老店的舊有形象，重新與地方、青年及時下的流行議題接軌。
今天中午12時至下午4時，台中市青年同心會在大隆、精明兩商圈的寶可夢驛站持續灑花，民眾在現場除了捕抓寶可夢之外，與市黨部製作的活動背板合影打卡後還能獲得小禮物一份。
台中市黨部主委蔡錦隆在經過簡短的開場後，也馬上打開手機下場與民眾一同瘋迷寶可夢；現場另有青年同心會的夥伴穿著皮卡丘的布偶裝來湊熱鬧，讓許多小家庭搶著和這隻人氣最高的寶可夢合影留念。
蔡錦隆表示，國民黨要改變，首要任務之一便是重新建立與在地商圈的良好關係；過去台中市黨部與周邊鄰居的互動並不熱絡，部分居民甚至覺得黨部看起來就像座「冰冷冷的衙門」。
蔡錦隆指出，從這次的寶可夢開始，市黨部將活用自己位居交通要道的優勢，藉由多舉辦與時下議題相關、卻未必富含政治色彩的各種活動，讓市黨部和在地居民重新接軌，並要讓參與活動的民眾從此深刻感受到，國民黨這間百年老店想要改頭換面的深刻決心。1050911
(中央社)
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