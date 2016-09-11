御手洗潔改拍電影 島田莊司來台謝粉絲

日本作家島田莊司推理小說系列之一的御手洗潔系列，近日改拍成電影「偵探御手洗事件簿 星籠之海」，島田莊司說，「御手洗潔要被拍成電影，真的很令人開心，了卻一樁心事」。

島田莊司在1981年推出處女作「占星術殺人事件」，從此一鳴驚人。被譽為「日本推理之神」的島田莊司在日本推理小說界有著舉足輕重的影響，當代所謂「新本格派」的推理作家，沒有一個不受到他的影響，被稱為島田大神。

他最著名的推理小說系列之一為「御手洗潔系列」，其中「偵探御手洗事件簿 星籠之海」更是引以為傲的長篇大作，幾十年來不斷有片商向島田提案，希望將小說改編成電影，屢屢遭拒。

島田對於電影的呈現方式和演員陣容要求都相當講究，延宕多年之後，終於答應在島田的老家日本福山正式開拍。

「偵探御手洗事件簿 星籠之海」順利改編為電影，將是「御手洗潔系列」第一部躍上大銀幕的作品，就連島田莊司本人也興奮的說，「御手洗潔終於要被拍成電影，真的很令人開心啊！無論對原著粉絲或我本人來說，都了卻一樁心事，值得好好慶賀」。

島田在台灣備受推崇，財團法人金車文教基金會在獲得島田莊司支持之下成立了「金車島田莊司推理小說獎」，旨在推廣華文地區推理小說的創作與閱讀。島田莊司每年甚至多次親自來台進行頒獎儀式，與台灣粉絲關係非常密切。

電影9月23日在台上映，島田莊司也將在上映當天抵台，親自與粉絲們進行面對面的交流。1050911

(中央社)