假挾持真詐財 苗栗縣1天6起

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竹南警分局今天指出，轄區連續傳出家人幫朋友作保遭挾持，要求付款贖人的詐騙案件，警方循線逮捕3名車手，其中1人未成年，經調查光是1天苗栗縣就發生6起類似詐騙通報。

警方表示，造橋鄉農會大西辦事處9日下午有一名老客戶突然要領取新台幣80萬現金，由於金額龐大，行員認為情況異常，通報員警到場關切，果然發現是詐騙集團作祟，好不容易成功阻止李老先生受騙，相隔不到1小時，鄰近的竹南鎮又傳出有人接到詐騙電話。

中港派出所表示，一名葉姓男子遭詐騙集團誆稱兒子幫人作保，因還不出錢，打電話回家求救，對方要他到銀行領10萬元還款，由於詐騙地點和時間都很接近，竹南分局立即組成專案小組，編組埋伏，順利逮捕17歲周姓少女，以及18歲許姓和李姓男子。

警方從3名車手包包內，起獲30萬元詐騙金額，不過他們供稱互不認識，只是依照電話指令前往取款。

偵辦員警表示，詐騙集團故意僱用涉世未深、急功近利的年輕人擔任車手，藉此逃避刑責。

經調查，9日當天苗栗縣警局勤務中心就接獲6起佯稱家人遭挾持的詐騙案件，除呼籲民眾提醒長輩不要受騙，更要關心小孩，避免因為一時貪念，留下一生的汙點。1050911

(中央社)