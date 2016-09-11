台中創客松競賽 天空樹PK智能地墊
3天2夜的中部創客松競賽（創客＋馬拉松）由勞動力發展署中彰投分署主辦，吸引全國各地200名創客報名參賽；其中85名選手入圍，參賽者最遠來自金門，分組成20個競賽團隊，在不間斷的馬拉松式腦力激盪後，發想、設計出眼動機械手臂、神奇寶貝球、智慧眼鏡等兼具實用性及科技影響力的作品。
競賽內容以IOT（物聯網）連結「智慧生活」為主，進一步可分類為「環保能源、人機感控、智慧調整、居家照護」4個方向。主辦單位期望參賽者將各式生活、商業用品透過橋接裝置，搭配現在人手必備的智慧手機等3C產品把這些裝置「串接起來」，利用電子科技的快速運算能力打破時(空)間限制，創造物聯新魅力。
主辦單位指出，競賽分別由We-Maker的「智能地墊」奪得評審綜合獎、Da!het的「超激外出安全神器」獲得最佳系統獎、Fusion Power的「綠能源素獲得行銷創意獎」、Sky Tree的「天空樹」獲得介面美觀獎、天將麒軍的「eye control」得到未來無限獎。
奪得評審綜合獎的We-Maker雖然只是兩人團隊，但是發表的「智能地墊」能成功結合物聯網與未來「長照生活」的社會趨勢，只要地墊下的感應裝置感受到有人倒下超過30秒，就會發送警報訊息，有效縮短通報時間，更可把握「黃金3分鐘」的救命機會。
獲得介面美觀獎的「天空樹」以環境生活為主題，結合簡單的燈光變化以及「樹梅派」微型電腦，創造出美觀又實用的天氣預報裝置，讓民眾準確掌握即時天候資訊，值得一提的是，組裝該產品不困難，非常適合作為親子教材使用。
分署長陳瑞嘉指出，「創客松競賽」會結束，但推廣創客運動的工作卻不會就此中斷，本屆中台灣首次的「創客嘉年華」吸引許多民眾參與，成功的將創客的核心精神「動手做」以及「知識共享」的概念傳達出去，對創客有濃厚興趣的朋友，歡迎到中彰投分署開設的「創客基地」走一走，相信創客精神能在中部繼續向下延伸紮根，創造未來新經濟！
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範