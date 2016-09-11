台中創客松競賽 天空樹PK智能地墊

分署長陳瑞嘉（右2）與專家學者正在全神聆聽年輕創客們的簡報介紹。（陳世宗翻攝）

創客松競賽五組獲獎團隊與活動單位合影。（陳世宗翻攝）

3天2夜的中部創客松競賽（創客＋馬拉松）由勞動力發展署中彰投分署主辦，吸引全國各地200名創客報名參賽；其中85名選手入圍，參賽者最遠來自金門，分組成20個競賽團隊，在不間斷的馬拉松式腦力激盪後，發想、設計出眼動機械手臂、神奇寶貝球、智慧眼鏡等兼具實用性及科技影響力的作品。

競賽內容以IOT（物聯網）連結「智慧生活」為主，進一步可分類為「環保能源、人機感控、智慧調整、居家照護」4個方向。主辦單位期望參賽者將各式生活、商業用品透過橋接裝置，搭配現在人手必備的智慧手機等3C產品把這些裝置「串接起來」，利用電子科技的快速運算能力打破時(空)間限制，創造物聯新魅力。

主辦單位指出，競賽分別由We-Maker的「智能地墊」奪得評審綜合獎、Da!het的「超激外出安全神器」獲得最佳系統獎、Fusion Power的「綠能源素獲得行銷創意獎」、Sky Tree的「天空樹」獲得介面美觀獎、天將麒軍的「eye control」得到未來無限獎。

奪得評審綜合獎的We-Maker雖然只是兩人團隊，但是發表的「智能地墊」能成功結合物聯網與未來「長照生活」的社會趨勢，只要地墊下的感應裝置感受到有人倒下超過30秒，就會發送警報訊息，有效縮短通報時間，更可把握「黃金3分鐘」的救命機會。

獲得介面美觀獎的「天空樹」以環境生活為主題，結合簡單的燈光變化以及「樹梅派」微型電腦，創造出美觀又實用的天氣預報裝置，讓民眾準確掌握即時天候資訊，值得一提的是，組裝該產品不困難，非常適合作為親子教材使用。

分署長陳瑞嘉指出，「創客松競賽」會結束，但推廣創客運動的工作卻不會就此中斷，本屆中台灣首次的「創客嘉年華」吸引許多民眾參與，成功的將創客的核心精神「動手做」以及「知識共享」的概念傳達出去，對創客有濃厚興趣的朋友，歡迎到中彰投分署開設的「創客基地」走一走，相信創客精神能在中部繼續向下延伸紮根，創造未來新經濟！

(中時)