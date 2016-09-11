暖男無誤！粉絲送信被擋掉 SJ圭賢回頭伸手收

圭賢結束聲帶的治療，昨在泰國出席代言活動。（圖／取材自喜善文化微博）

粉絲想送信被經紀人擋掉，圭賢隨即轉身接信，相當貼心。（圖／取材自推特）

南韓天團SUPER JUNIOR老么圭賢擁有帥氣外型、溫暖歌聲，日前卻因聲帶長繭，不得不暫停手邊工作，需治療休養2至3周，所幸恢復狀況良好，21日就能參與固定主持的韓綜《黃金漁場─Radio Star》錄影，讓粉絲放心不少。昨（10日）他到泰國出席代言活動，今返韓時就有粉絲到機場接機，圭賢見到有人想送信卻被經紀人擋下，隨即馬上回頭接信，讓粉絲直呼「太暖啦！」

圭賢今從泰國返韓時，已有粉絲早早到機場守候，見到歐巴現身，大家便上前想送禮物和信，不過，其中有名粉絲上前遞信時，卻被走在一旁的經紀人揮手擋住，就在粉絲以為送失敗時，往前走了2步的圭賢突然又轉過身，向那粉絲伸出手，示意要接她的信，展現貼心的一面。

粉絲見到圭賢此舉，大讚「暖男無誤」、「果然沒愛錯人」，而圭賢的暖舉也不只這樁，先前他也曾心疼粉絲為了演唱會買黃牛票，而在推特上向大家喊話別買，安慰之後還會有機會，今年2月來台辦見面會時，也為了造福2樓粉絲，親自把獎品拿上樓分送，次次演唱會都不忘照顧遠處的歌迷，總是特別認真凝望較遠的座位區，讓人直呼這麼棒的偶像哪裡找。

(中時電子報)