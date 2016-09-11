懷念舊時光 台南人劇團重現《安平小鎮》

台南人劇團改編美國普立茲獎劇作《小鎮》，推出《安平小鎮》，呈現民國50、60年代的台南安平小鎮，圖為劇中人們找密醫看牙的情景。（台南人劇團提供）

台南人劇團改編美國普立茲獎劇作《小鎮》，推出《安平小鎮》，呈現民國50、60年代台南安平小鎮，圖為劇中具濃厚人情味的婚禮場景。（台南人劇團提供）

台南人劇團改編美國普立茲獎劇作《小鎮》，推出《安平小鎮》，呈現民國50、60年代的台南安平小鎮，圖為劇中民眾因病痛上街抓藥的情景。（台南人劇團提供）

台南人劇團翻轉美國普立茲獎經典劇作《小鎮》，推出《安平小鎮》，2013年首演後引發大眾共鳴，如今3年後好評重演。（台南人劇團提供）

「安平腔、安平劍獅、安平棺、安平鑽、安平造船廠……，我懷念那個在海邊，自成一格的安平小鎮，這可說是我的安平追想曲！」台南人劇團改編美國普立茲獎經典劇作《小鎮》（Our Town），融入團長李維睦自幼在台南安平的成長故事，推出《安平小鎮》，2013年首演後引發大眾共鳴，如今3年後好評重演。

「每到黃昏時分，家家戶戶傳出的濃濃海鮮料理味，就是記憶裡安平的滋味！」李維睦表示，劇中呈現民國50、60年代安平小鎮的日常生活，不管是在竹籬笆後的漫畫屋看漫畫、找密醫看牙、搭竹筏上學、在海邊釣魚等難忘回憶，都是來自他的真實故事，也是老安平人平凡而珍貴的一天，「但現已不存在了，我們用戲劇手法找回來！」

李維睦在劇中一人分飾多角，不管是巡邏員警、撐竹筏的擺渡人，或是釣客，他表示，由於古時候安平是沙洲，往來台南市地區需透過運河，很不方便，因此安平自然形成一個小聚落，食衣住行樣樣都有，「戲裡面的延平街是真實存在的，短短的一條街，要什麼有什麼，抓藥、買文具、生小孩、頭痛、看牙、吃豆花等全包了。」李維睦表示，老安平人的性格樂觀、敦親睦鄰，他以淹水為例，「淹水時，魚都游上街來了，不如直接把魚撈上來加菜，吃不完還可分鄰居，這樣不是很好嗎。」

原作《小鎮》描寫美國新罕布夏州小鎮，日復一日的平凡日子，一對青梅竹馬的情侶，從成長、求學、成家到死亡的過程，女主角在過世之後，穿越時空重返12歲生日當天，重新感受活著的珍貴，透過死亡描寫活著的意義，是經典橋段。同樣的劇情和橋段也在《安平小鎮》裡重現，生活場景則多了台灣味。

李維睦有感於時代進步、全台老街幾乎都成為觀光街的年代，「現在的安平因為運河填平，交通方便，遍佈的便利商店、速食店等，讓老街的在地性也慢慢消失了，沒有辦法，這是同質化的年代，但我仍懷念、享受劇中那些曾有的安平年代。」

《安平小鎮》於9月16日至18日在新北市淡水雲門劇場、10月28日至29日於台南文化中心演藝廳、11月5日至6日在高中大東文化藝術中心演出。

(中時)