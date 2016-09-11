蘇永康不滿好友遭出賣 翻2年前舊帳怒槓知名公關

蘇永康（左）日前不滿好友遭出賣，怒翻舊帳槓上知名公關鄭紹康。（圖／本報系資料照、鄭紹康微博）

日前因為這張照片，讓蘇永康為好友槓上鄭紹康。（圖／取材自網路）

香港女星何超儀丈夫陳子聰，6月因為腸胃問題住院治療，過程中數度被拍到身形暴瘦、肚脹如鼓，而經過這段時間的治療與靜養後，病情好轉的他在日前順利出院，夫妻倆開心與徐濠縈合照，只是大病初癒面容難免仍有些憔悴，徐濠縈上傳至私人IG後隨即秒刪，但這張照片仍被外流，讓跟陳、徐2人是好友的蘇永康氣炸，甚至語出驚人表示出賣好友的內鬼是有著「天下第一公關」之稱的鄭紹康。

陳子聰在出院後，開心偕妻和好友徐濠縈合照，但他照片中明顯消瘦不少，髮量亦見稀疏，徐濠縈再上傳後，似乎也覺得不妥，於是不出幾秒隨即刪除，只是這張照片卻仍被外流至網路，而徐濠縈後來受訪也稱私人IG從未出過事，此次明顯是「被人出賣」，據港媒報導，同為2人好友的歌手蘇永康（昨10日）出席活動時，公開質疑此內鬼就是徐濠縈的經紀人、知名公關鄭紹康，接著更翻出舊帳，指稱2年前被對方壓以「賤價」3000元（約12000新台幣）出席活動，似乎有意新仇舊恨一同清算。

對於蘇永康指控，鄭紹康澄清並沒有徐濠縈的私人IG，駁斥自己就是內鬼，而徐濠縈隨即也證實鄭紹康確實沒有自己的私人IG，至於曾出價3000要蘇永康出活動，鄭紹康則表示事情過久早已忘記，但若是因為這件事讓蘇永康心裡有刺「好遺憾」，是否會對蘇永康誹謗提告？他僅表示會再跟律師商量。被人質疑是要替新戲宣傳搏版面的蘇永康，也再次出聲闢謠，且對鄭紹康恐將有法律行動，直言：「歡迎放馬過來」證明2人緣份似乎已然消逝。

(中時電子報)