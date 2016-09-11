泰國增21茲卡病例 1孕婦康復順利產子

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泰國公共衛生部今天表示，曼谷中部出現21起最新本土茲卡病毒確診病例，包括1名懷孕女性生產後並未診斷出併發症。

路透社報導，茲卡確診病例出現於曼谷沙通區（Sathorn）後，當局呼籲曼谷居民切勿驚慌。沙通為深受外籍人士歡迎的高檔消費區，也是曼谷的商業區。

泰國公共衛生部發言人說：「沙通地區的21起確診病例當中，有1名孕婦已經康復，並且順利生產。」

發言人說，「母親與嬰兒都安然無恙」，孕婦丈夫最近剛從新加坡返國。（譯者：中央社周莉芳）1050911

(中央社)