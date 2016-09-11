澎金馬3縣合作平台 齊聲爭取資源
澎金馬3縣成立的離島區域合作平台，凝聚共識，齊聲向中央爭取法令保障及資源，發揮3縣相加大於3的效應，為離島帶來更多發展契機。
「離島區域合作平台」由金馬澎3縣在102年共同合作催生，以促進跨域合作並解決離島3縣發展與治理等共通性議題，今年配合離島運動會同時在澎湖舉行。
今年首次離島區域合作會議，由澎湖副縣長林皆興主持，包括3縣縣府局處首長、台大建築與城鄉研究發展基金會、福建省政府、澎湖科大等與會，通過包括放寬陸配就業限制、離島居民機位保障、開放大陸投資離島地區養殖漁業和離島建設基金運用等，將建請中央儘速修法。
林皆興表示，離島區域合作平台是3縣一個重要的合作機制，一起討論離島共同面臨的問題，以齊聲向中央爭取法令保障及資源，未來也將持續透過平台，凝聚離島3縣共識，發揮3縣相加大於3的效應，為離島帶來更多的建設發展。1050911
(中央社)
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