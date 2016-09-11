艾瑪史東威尼斯封后 瞄準奧斯卡
第73屆威尼斯影展在台灣時間今天凌晨舉行頒獎典禮，最佳女主角由「樂來越愛你」的27歲美國女星艾瑪史東獲獎，國際媒體也一致看好她能一路風光挺進奧斯卡。
第73屆威尼斯影展今天揭曉本屆金獅獎，最後由菲律賓導演拉夫狄亞茲（Lav Diaz）執導黑白片「離開的女人」（The Woman Who Left）抱走最大獎。
而艾瑪史東（Emma Stone）則以「樂來越愛你」抱走最佳女主角獎，她在片中能歌善舞、演技出色動人，為影展開幕打頭陣便獲滿堂喝采，閉幕更抱回影后大獎。
為了洛杉磯慈善活動無法趕上頒獎典禮的艾瑪史東，透過影片致謝。她說，「我想不到比威尼斯影展更適合『樂來越愛你』首映的地方了，真希望我能回到這裡。除了感謝我的夥伴雷恩葛斯林（Ryan Gosling）讓拍攝的每一天都充滿喜悅，我特別要感謝導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）給我這個角色，能和美好的一群人一起唱歌跳舞，對我來說就是美夢成真」。
「樂來越愛你」12月2日台灣將與美國同步上映。1050911
(中央社)
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