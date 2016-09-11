溪頭2800年神木傾倒 地標消逝令人感慨
位於南投縣鹿谷鄉的溪頭自然教育園區，1棵2800歲神木傾倒壓傷3人，這棵神木是園區重要景點，如今傾倒，如同地標消失。
國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處所管轄的溪頭自然教育園區，下午發生千年神木倒塌意外，造成3名遊客遭壓傷，1名49歲的陳姓女遊客脊椎遭壓傷，送往竹山秀傳醫院檢查，懷疑腹部內出血，將轉院到彰化基督教醫院；68歲徐姓女子、55歲周姓男子擦傷。
傾倒的紅檜神木約2800歲，高46公尺、胸徑4.3公尺，是溪頭重要地標之一，景點名稱就叫「神木」，若從售票處步行，約需50分鐘才能抵達，位處園區深處，是與「大學池」齊名的景點，享有盛名，附近還有彩虹橋步道、巨石，如今神木傾倒，等同重要地標消失。
根據溪頭自然教育園區網站介紹，這棵包著巨石而生的紅檜神木，中空腐朽卻生機盎然屹立，顯示神木坎坷身世與堅毅性格，如今神木傾倒，台大實驗林管理處將會同專家、學者，尋找樹木傾倒原因，現場已拉起封鎖線，禁止遊客進入。
溪頭地區位於南投縣鹿谷鄉，當地有「妖怪村」、「溪頭自然教育園區」兩大景點，是夏天避暑熱門去處，假日遊客如織，而由台大管轄的溪頭自然教育園區，有豐富森林景觀、健行步道系統，更是必訪景點，如今屹立2800年的神木傾倒，不少遊客感到惋惜。1050911
(中央社)
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