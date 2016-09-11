SHE搭紅跑車 重溫15年前簽唱淚崩

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女子團體「S.H.E」今天出道滿15週年，簽名會重現首場簽唱會搭乘紅色跑車進場方式，看見粉絲熱情迎接，讓成員Ella和Selina當場落淚。

S.H.E是Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）組成，2001年9月11日出道，推出首張專輯「女生宿舍」，已發行13張音樂作品，並舉行4次世界巡迴演唱會。

今天下午在台北松山文創園區廣場舉辦15週年紀念EP「永遠都在」簽名會，有粉絲漏夜排隊，1500張號碼牌不到30分鐘就發完。

睽違4年再度合體辦簽名會，選在出道滿15週年當天，3人重現當年在台北西門町首場簽唱會搭乘紅色跑車進場方式，再次搭乘敞篷紅色跑車，一路上開心揮手向粉絲打招呼，引起全場尖叫。

走到台上時，Ella最先感動落淚，接著換Selina哭，Hebe坦言坐車進場看到粉絲熱情揮手就很想哭，Selina直喊感覺和當年一模一樣，唱片公司也送上特製的15年前首場簽唱會剪報看板。

情緒平復後，3人重現當年隊呼大喊「大家好，我們是S.H.E女朋友」，引起粉絲尖叫，Selina笑稱剛出道她代表的是溫柔，立刻被Ella推一下虧「騙人」，Hebe是自信，Ella則是勇氣。

唱片公司送上15週年生日蛋糕，Ella說，S.H.E從粉紅時代邁入後粉紅時代，Selina接著自嘲「比較濁一點」，逗笑粉絲；大合唱生日快樂歌，粉絲還大喊「S.H.E生日快樂」。

Selina許願希望大家都能找到內心最想要的自己，快樂向前進；Ella表示，原想許願S.H.E和粉絲永遠維持情誼，但有愛就會做到，不用許願。1050911

(中央社)