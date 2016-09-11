女星寫信邀茱兒芭莉摩演出 立馬成閨蜜

愛情喜劇天后茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）（右）與女星東妮克莉蒂（Toni Collette）（左）主演新片「已經很想妳」，當初東妮克莉蒂寫一封文情並茂的信邀茱兒芭莉摩演出，兩人一拍即合。（安可電影提供）中央社記者鄭景雯傳真 105年9月11日

愛情喜劇天后茱兒芭莉摩與女星東妮克莉蒂新片「已經很想妳」，當初東妮克莉蒂寫一封文情並茂的信邀茱兒芭莉摩演出，兩人一拍即合。

曾演出多部經典愛情喜劇的茱兒芭莉摩（Drew Barrymore），近年漸漸將事業重心轉為電影製片，作品從霹靂嬌娃系列到最近很賣座的「單身啪啪啪」，都是她所偏愛的女性題材，而她當了媽媽後，又更少在大銀幕上與觀眾見面，這次難得演出新片「已經很想妳」，不僅是被劇本給打動，另一名女主角東妮克莉蒂（Toni Collette）也寫信力邀她參演該片。

東妮克莉蒂和茱兒芭莉摩兩人原本超不熟，克莉蒂還耳聞芭莉摩才剛生完小孩，但由於太想跟她合作，於是鼓起勇氣，提筆寫了一封文情並茂的信邀請她參演「已經很想妳」。

茱兒芭莉摩產後本想好好休息，卻被東妮克莉蒂的誠意打動，才決定暫時先把家庭放一邊，兩人也因拍攝該片而結為好友，東妮克莉蒂說，她與茱兒芭莉摩一拍即合，榮登她心中所有合作過的演員閨蜜第一名，入戲很深。

「已經很想妳」將於10月7日在台上映。1050911

(中央社)