女星寫信邀茱兒芭莉摩演出 立馬成閨蜜
愛情喜劇天后茱兒芭莉摩與女星東妮克莉蒂新片「已經很想妳」，當初東妮克莉蒂寫一封文情並茂的信邀茱兒芭莉摩演出，兩人一拍即合。
曾演出多部經典愛情喜劇的茱兒芭莉摩（Drew Barrymore），近年漸漸將事業重心轉為電影製片，作品從霹靂嬌娃系列到最近很賣座的「單身啪啪啪」，都是她所偏愛的女性題材，而她當了媽媽後，又更少在大銀幕上與觀眾見面，這次難得演出新片「已經很想妳」，不僅是被劇本給打動，另一名女主角東妮克莉蒂（Toni Collette）也寫信力邀她參演該片。
東妮克莉蒂和茱兒芭莉摩兩人原本超不熟，克莉蒂還耳聞芭莉摩才剛生完小孩，但由於太想跟她合作，於是鼓起勇氣，提筆寫了一封文情並茂的信邀請她參演「已經很想妳」。
茱兒芭莉摩產後本想好好休息，卻被東妮克莉蒂的誠意打動，才決定暫時先把家庭放一邊，兩人也因拍攝該片而結為好友，東妮克莉蒂說，她與茱兒芭莉摩一拍即合，榮登她心中所有合作過的演員閨蜜第一名，入戲很深。
「已經很想妳」將於10月7日在台上映。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。