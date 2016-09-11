擁有全球最高媽祖像 天津媽祖文化園開張

天津濱海媽祖文化園11日上午開園，國民黨副主席胡志強(左5)、大甲鎮瀾宮董事長顏清標(右3)等台灣代表出席。(陳君碩攝)

天津濱海媽祖文化園擁有全球最高、達42.3公尺的媽祖神像。(陳君碩攝)

擁有全球最高媽祖像的天津濱海媽祖文化園，於11日上午正式開園，國民黨副主席胡志強、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等台灣代表出席，也有數百位台灣各地媽祖廟代表與會。該園區集旅遊、商業、娛樂、餐飲為一體，將成為兩岸乃至天津與海上絲路沿線國家經貿文化交流合作的新平台。

胡志強致詞時表示，昨晚下雨又打雷，但在活動開始時，雨就停了，這就是媽祖保佑，也希望媽祖繼續保佑所有信眾。

顏清標致詞表示，本來該園區是2018年才要完成，但在陸方的大力協助和努力下，得以提早完成，他指出建宮廟在台灣只有延後，生平第一次看到提早，很感謝陸方的承建單位的支持，也讚嘆該園區只經過6年就從無到有，「看一下嚇到自己」。

據介紹，坐落在天津生態城的濱海媽祖文化園，由濱海新區與台灣大甲鎮瀾宮合作開發建設，佔地3.9萬平方公尺，有天后寶殿、文昌殿、關聖殿、聞聲閣等建築群。

天津濱海媽祖文化園項目於2009年7月奠基，媽祖聖像高達42.3公尺，相當於14層樓高，是迄今為止全球最高的媽祖聖像。

(旺報)