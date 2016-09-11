強道玩藝 一窺王道強藝術世界
中國大陸當代藝術家王道強以感性之眼看世界，發現生活中的美感俯拾皆是，即日起至21日他在桃園長流當代美術館舉辦「強道－玩藝」油畫展，一窺王道強繽紛多彩的藝術世界。
俄國大文豪托爾斯泰曾說，「藝術是生活的鏡子」，來自生活的藝術往往具有莫大的吸引力。
王道強1968年生，他是一位勇於跨度轉變的創作者，靈活掌握色彩節奏與空間變化的奧妙。畫面充滿了激情與張力，具備獨特的個人風格。
這次王道強在「強道－玩藝」畫展當中，集結近年來於各處采風寫生的創作結晶，有著對於文明與永恆的省思，也懷抱對自然與環境的關懷，藉由他獨特的藝術語彙，激起與觀者的共鳴。
這次展由長流美術館主辦，中華愛藝協會、中華力揚國際文經交流協會、藝氣風發國際展覽館、藝象萬千藝文活動空間、袁金塔藝術中心、游守中藝術空間協辦，長美藝術公司承辦，美利王文創網贊助。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。