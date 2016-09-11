強道玩藝 一窺王道強藝術世界

中國大陸當代藝術家王道強以感性之眼看世界，發現生活中的美感俯拾皆是，即日起至21日他在桃園長流當代美術館舉辦「強道－玩藝」油畫展，一窺王道強繽紛多彩的藝術世界。

俄國大文豪托爾斯泰曾說，「藝術是生活的鏡子」，來自生活的藝術往往具有莫大的吸引力。

王道強1968年生，他是一位勇於跨度轉變的創作者，靈活掌握色彩節奏與空間變化的奧妙。畫面充滿了激情與張力，具備獨特的個人風格。

這次王道強在「強道－玩藝」畫展當中，集結近年來於各處采風寫生的創作結晶，有著對於文明與永恆的省思，也懷抱對自然與環境的關懷，藉由他獨特的藝術語彙，激起與觀者的共鳴。

這次展由長流美術館主辦，中華愛藝協會、中華力揚國際文經交流協會、藝氣風發國際展覽館、藝象萬千藝文活動空間、袁金塔藝術中心、游守中藝術空間協辦，長美藝術公司承辦，美利王文創網贊助。1050911

(中央社)