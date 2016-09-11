創客嘉年華 創客松競賽結果出爐

為期3天2夜的中部創客松競賽11日公布比賽結果，主辦單位勞動力發展署中彰投分署在中友百貨公司舉辦頒獎典禮。（中彰投分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 105年9月11日

為期3天2夜的中部創客松競賽今天公布比賽結果，主辦單位勞動力發展署中彰投分署說，盼將創客的核心精神「動手做」及「知識共享」的概念傳達出去。

由勞動力發展署中彰投分署主辦的創客嘉年華活動9日起在中友百貨公司登場，除了39個產官學研單位到場設置參展攤位外，還同步舉行「創客松競賽」，參賽者在為3天2夜的馬拉松式競賽中，自由搭配各式科技裝置與設備，將IOT的物聯網能力發揮到極致，為次世代的數位生活開啟新一扇窗。

中彰投分署指出，這場中部創客松競賽（創客＋馬拉松），吸引全國各地200名創客報名參賽，其中85名選手入圍，參賽者最遠來自金門，分別組成20個競賽團隊，在不間斷的馬拉松式腦力激盪後，發想、設計出眼動機械手臂、神奇寶貝球、智慧眼鏡等兼具實用性及科技影響力的作品。

競賽結果分別由We-Maker的「智能地墊」奪得評審綜合獎、Da!het的「超激外出安全神器」獲得最佳系統獎、Fusion Power的「綠能源素」獲得行銷創意獎、Sky Tree的「天空樹」獲得介面美觀獎、天將麒軍的「eye control」得到未來無限獎。

其中奪得評審綜合獎的We-Maker雖然只是兩人團隊，但是設計出來的「智能地墊」能成功結合物聯網與未來「長照生活」的社會趨勢，只要地墊下的感應裝置感受到有人倒下超過30秒，就會發送警報訊息，有效縮短通報時間，更可把握「黃金3分鐘」的救命機會。1050911

(中央社)