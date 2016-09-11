創客嘉年華 創客松競賽結果出爐
為期3天2夜的中部創客松競賽今天公布比賽結果，主辦單位勞動力發展署中彰投分署說，盼將創客的核心精神「動手做」及「知識共享」的概念傳達出去。
由勞動力發展署中彰投分署主辦的創客嘉年華活動9日起在中友百貨公司登場，除了39個產官學研單位到場設置參展攤位外，還同步舉行「創客松競賽」，參賽者在為3天2夜的馬拉松式競賽中，自由搭配各式科技裝置與設備，將IOT的物聯網能力發揮到極致，為次世代的數位生活開啟新一扇窗。
中彰投分署指出，這場中部創客松競賽（創客＋馬拉松），吸引全國各地200名創客報名參賽，其中85名選手入圍，參賽者最遠來自金門，分別組成20個競賽團隊，在不間斷的馬拉松式腦力激盪後，發想、設計出眼動機械手臂、神奇寶貝球、智慧眼鏡等兼具實用性及科技影響力的作品。
競賽結果分別由We-Maker的「智能地墊」奪得評審綜合獎、Da!het的「超激外出安全神器」獲得最佳系統獎、Fusion Power的「綠能源素」獲得行銷創意獎、Sky Tree的「天空樹」獲得介面美觀獎、天將麒軍的「eye control」得到未來無限獎。
其中奪得評審綜合獎的We-Maker雖然只是兩人團隊，但是設計出來的「智能地墊」能成功結合物聯網與未來「長照生活」的社會趨勢，只要地墊下的感應裝置感受到有人倒下超過30秒，就會發送警報訊息，有效縮短通報時間，更可把握「黃金3分鐘」的救命機會。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。