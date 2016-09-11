三星宣布 Note7 無條件換機

三星Note7。（美聯社）

針對Note7燃燒事故，台灣三星表示，除可無條件更換新機外，更提供退換貨機制。即9月19日起，至官網預約換機，23日起開始進行換機。各通路將於9月13日起接受申請退換貨，消費者可直接至原購買店點詢問。

(集團連線報導)