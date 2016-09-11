李錫奇返鄉80回顧展，金門大放璀璨焰火

李錫奇返回金門故鄉舉辦回顧展，副縣長吳成典（左）代表接受贈畫。（李金生攝）

「李錫奇返鄉80回顧展」在悠揚音樂聲中揭開序幕。（李金生攝）

李錫奇首次返鄉舉辦個展，場面盛大熱鬧。（李金生攝）

李錫奇向來賓說明他的作品中「本位」和「色焰」內涵。（李金生攝）

李錫奇的木刻版畫作品「萊因河之畔」之一。（李金生攝）

李錫奇的水墨作品「墨語」。（李金生攝）

李錫奇的水墨作品「墨語」之一。（李金生攝）

李錫奇的水墨作品「墨語」之二。（李金生攝）

李錫奇的複合媒材作品「漢采」。（李金生攝）

李錫奇的複合媒材作品「淬鋒」。（李金生攝）

李錫奇的複合媒材作品「淬鋒」之一。（李金生攝）

李錫奇80回顧展，首日即吸引大批鄉親進場。（李金生攝）

浸淫現代藝術創作60餘年，在東方藝術及西方美學的碰撞中，用心演繹主題性的實驗創新，不斷在台灣現代繪畫鼓湧波瀾壯闊浪頭的國際藝術大師李錫奇，今（11）日在金門縣文化局舉辦「本位‧色焰-李錫奇返鄉80回顧展」，以創作尋根的淬煉新力，在原鄉進行斑斕炫目的歷史回眸。

李錫奇學貫中西，創作風格多變，有「畫壇變調鳥」之譽，透過材質與題材間交互不斷的實驗創新，作品縱走書法、漆藝、民間鄉土藝術領域，橫向涵蓋半抽象、抽象到複合媒材創作，讓他在2012年獲頒第16屆「國家文藝獎」殊榮。

在台灣與國際畫壇盡情揮灑，綻放燦爛光芒之後，李錫奇回到金門舉辦大型個展，試圖以46件不同時期的代表性作品，向故鄉做一次深摯的真情告白，也為自己一甲子的創作歷程，定位和烙印心靈的軌跡。

這場金門歷年來規模最大，應邀出席來賓多達400餘人的開展典禮，由2011年獲得「建國百年國際藝術成就獎」的台藝大音樂系主任鋼琴家卓甫見教授與同校資深小提琴家麥韻篁教授，以悠揚台灣經典歌謠揭開序幕，大師級場面果然不同凡響。

1938年出生於金門古寧頭北山村的李錫奇，1958年台北師範學校畢業，準備搭船返回金門當小學老師，因不捨藝術資源充沛的台北，加上故鄉遭逢「823炮戰」，而臨時「跳船」留在台灣，一念之間開啟自己往後60年璀璨的創作人生。

以80高齡首次返鄉策展的李錫奇說，他用「本位」和「色焰」做為這次個展的主題。其中，本位是1種文化內涵的開展與定位的概念，他每一時期的創作都會有一個主題，但大致是在傳統與現代之間，找尋屬於民族本位的藝術獨創性，而故鄉金門就是豐富的傳統文化資料庫，提供他關於視覺、意象、情感，乃至於衝突的各種抽象或具象的內容，包括燈火管制下的微光殘影，或金廈海域炮火流戈夜空，以及金門閩南古厝的燕尾、馬背和門檻窗櫺、對聯匾額，都讓他在解構、重組的創作過程中，取得源源不絕的靈感。

李錫奇說，他年輕滯台時曾和幾位好友組成「現代版畫會」，1963年再加入「東方畫會」躬逢台灣畫會風起雲湧的年代，對走過歷史性年代的他來說，無論是在生活、創作，都經歷有如焰火淬煉的過程，每一件創作都有具體而微的「色焰」成份。

李錫奇心中有1個心願，就是近年多次返鄉奔走的「金門當代美術館」能付諸實現，讓金門本地和台灣、海外優秀的藝術創作者，可以共同打造故鄉金門的當代藝術。

(中時)