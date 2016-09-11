麗江玉龍雪山下雪 網友譏無常

我要評比

極端氣候來臨，大陸雲南麗江玉龍雪山10日已經下雪，令工作人員忙著除雪，避免民眾滑倒。

中國青年網11日報導，大陸近來的天氣有點讓人摸不到頭腦，晴的時候萬里無雲，不過一言不合就變臉，雨下起來也是沒完沒了。

雲南10日下雪了。網友說，雲南有三種城市：第一，像玉溪的普通城市，春夏秋冬順序播放。第二，像普洱的文藝城市，春天單曲迴圈。第三，就像麗江這種婆娘脾氣城市，春夏秋冬隨機播放。昨天還穿短袖，今天就穿羽絨服。昨天熱成狗，今天冷成豬。一覺從夏睡到冬，簡直像穿越劇。

(旺報)