杜特蒂：我不是美國粉絲

在因人權爭議與美國總統歐巴馬發生齟齬之後，菲律賓總統杜特蒂明確表示自己並非美國的粉絲，菲律賓將視自身利益走獨立的外交路線。

杜特蒂10日晚間結束任內首次出訪，返回家鄉納卯市，菲律賓全國性英文報紙「馬尼拉時報」（The Manila Times）今天報導，杜特蒂在抵境演說中說，「我不是美國的粉絲，在考慮別人之前，菲律賓人必須優先。」

他指出，菲律賓將追求「獨立外交政策」，以保障菲國利益。

這段談話明顯是針對美國。有觀察人士認為，美國為了南海利益，慫恿菲律賓與中國大陸對抗。

菲律賓與美國的關係近來急速冷凍，政治立場原已「親中遠美」的杜特蒂，最近又因人權議題而與美國更加疏離，厭惡美國的態度檯面化。

上週前往寮國出席東協峰會暨相關峰會之前，杜特蒂在記者會上狠批了美國的人權紀錄。峰會上，2人互動依舊不佳，歐巴馬在記者會上繼續批評菲國人權問題，而杜特蒂則在東亞峰會上拿出百年舊照，當著歐巴馬的面，砲轟美軍曾經屠殺菲國原住民。

杜特蒂與美國的樑子結下已久。他在競選總統時期即曾因不滿美國駐菲大使高德柏格（Philip Goldberg）的一段言論，而揚言一旦當選，將與美國斷交。

他後來譏諷高德柏格為「偽娘」。

杜特蒂強調各國主權平等，美國不應自視為大國而試圖左右其他國家的政策。1050911

(中央社)