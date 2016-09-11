圓山董事長12日交接 前立委張學舜接任

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台北圓山大飯店今天說，財團法人台灣敦睦聯誼會將於明天舉行第14屆新舊任董事長交接典禮，由前立委張學舜接任新任董事長。

圓山大飯店明天將舉行新舊任董事長交接典禮，現任董事長李建榮任期雖然到明年6月30日，但與交通部長賀陳旦達成協議後，日前宣佈將提早卸任。台北圓山大飯店公關推廣部門經理陳愷璜表示，交接典禮將於明天舉行，由張學舜接任新任董事長。

李建榮後續生涯規劃引人關注，陳愷璜指出，目前還未聽說李建榮有其他工作邀約，且李建榮今天可能還在辦公室進行工作交接事宜，因此張學舜目前還未到圓山大飯店，明天交接典禮後將正式進入圓山大飯店。1050911

(中央社)