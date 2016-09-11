謠傳冰啤酒抗癌 營養師：酒就是致癌物

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近來網路謠傳，啤酒冰過後會變成鹼性可抗癌。營養師趙強今天表示，啤酒不會因冰過或加熱就改變酸鹼值，而且酒精本身就是致癌物，飲酒壞處多過好處。

衛福部食藥署「闢謠專區」近期指出，網路流傳啤酒冰過之後會變成鹼性水，專門克制癌細胞，可以有效對抗癌症，是誇大不實的傳聞。

馬偕醫院營養師趙強今天受訪時說，一般啤酒大多是弱酸性，不可能因為冰過或是加熱就改變酸鹼值，他強調，酒精不只本身就是致癌物，還會傷害肝臟，即便吃健康食品都無法彌補。

衛福部國健署表示，男性一天不宜超過2個酒精當量，女性不宜超過1個酒精當量，每個酒精「當量」為15公克酒精，相當於啤酒360毫升，葡萄酒120至150毫升，白蘭地等烈酒30至40毫升。

趙強說，近年也有不少國外研究指出，每天喝一小杯紅酒可保護心血管功能，甚至有許多書籍講述酒類對身體的益處，讓不少人誤以為有益健康，而養成飲酒習慣。

不過，趙強表示，台灣人將近5成民眾基因中缺乏代謝酒精成分，美國癌症研究基金會日前研究也發現，女性每天攝取0.5份酒精，乳癌風險將大增，呼籲民眾偶爾小酌無妨，但真的不建議當成習慣天天喝。（未滿18歲請勿飲酒，禁止酒駕，飲酒過量有害健康）1050911

(中央社)