陸客火燒車 洪秀柱：勿讓悲劇再發生
遼寧陸客團火燒車26死案，桃園地檢署偵查終結。中國國民黨主席洪秀柱今天表示，想到罹難者家屬的心情，感到無比遺憾與哀傷，她呼籲謹記這次事件的痛，絕不讓悲劇再次發生。
遼寧陸客團火燒車致26死，其中包括24名陸客及遊覽車駕駛蘇明成、導遊鄭焜文2人；桃園地檢署昨天偵查終結，調查司機預謀自殺輕生縱火，但蘇明成已死亡，不起訴處分結案。
洪秀柱下午在臉書發文指出，根據調查結果，蘇明成是在刑事案件與家庭壓力的多重壓力下走上絕路，應以此個案為鑑，在未來做好司機聘用時的心理素質評估，關注其休息狀態與薪資標準。政府應建立統一的聘用與查核標準，建立協助管道，不讓業者獨立承擔。
她說，除遊覽車業者與司機外，政府也應通盤檢視當前所有大眾交通運輸駕駛資格的相關規範。從民航機駕駛訓練品質、心理健康，到一般客運司機的專業意識與安全教育，都還有相當大可改進的空間。應該為人民安全把關，積極肩負起這樣的責任。
洪秀柱指出，觀光品質、通行、旅遊安全，不是只適用外來遊客，連帶影響民眾旅遊搭乘的信心及意願；政府必須正視此案，全力協助業者重建信譽，全力恢復遊客對旅台遊玩的信賴，共度難關。1050911
(中央社)
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