颱風來了 災民住透天厝剉咧等
莫蘭蒂颱風逐漸逼近台灣，7月初遭尼伯特颱風重創的台東香蘭村，尚有村長、代表8戶人家還住在沒有屋頂的「透天厝」。
7月初尼伯特颱風從台東縣太麻里鄉香蘭村登陸，重創香蘭，計有40餘戶民宅屋頂被掀，殘破不堪，包括當地村長蕭惠明、鄉民代表雷明聖也都是受災戶。
中央氣象局觀測，第14號輕度颱風莫蘭蒂今天下午2時增強為中度颱風，並持續朝台灣接近。
「真的嗎」，聽到颱風又要來了，香蘭村民「心有餘悸，談颱色變」，有人趕工固定剛剛蓋上去的屋頂，有人則加緊切磚牆。村長蕭惠明說，這些屋頂都剛蓋好，尚未修邊，如果沒趕在颱風前修好，又會被颱風掀開。
鄉民代表雷明聖說，目前已經有30幾間房屋完成大致復建，有些是自掏腰包復建，不過，大部分都是慈濟幫忙蓋的。
「除了趕工還是趕工」，雷明聖說，包括他和村長在內，尚有8戶尚未修復，如果颱風真的直撲台東，可能就開放學校，或是安排到親友家借住。蕭惠明說，他目前還是住在「透天厝」 (屋頂尚未修復)，颱風果真來了，他就住在村辦公室。
雷明聖說，颱風過後，村長一刻也沒休息，社區復建大小事都他在忙，為了要讓村民儘早恢復家園，他讓村民優先復建，自己的房子則到現在還是「透天厝」；蕭惠明則笑著說，「代表也是一樣，忙著幫村民服務，自己也還是透天厝」。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。