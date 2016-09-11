颱風來了 災民住透天厝剉咧等

莫蘭蒂颱風逐漸逼近台灣，7月初遭尼伯特颱風重創的台東香蘭村，尚有村長、代表8戶人家還住在沒有屋頂的「透天厝」。

7月初尼伯特颱風從台東縣太麻里鄉香蘭村登陸，重創香蘭，計有40餘戶民宅屋頂被掀，殘破不堪，包括當地村長蕭惠明、鄉民代表雷明聖也都是受災戶。

中央氣象局觀測，第14號輕度颱風莫蘭蒂今天下午2時增強為中度颱風，並持續朝台灣接近。

「真的嗎」，聽到颱風又要來了，香蘭村民「心有餘悸，談颱色變」，有人趕工固定剛剛蓋上去的屋頂，有人則加緊切磚牆。村長蕭惠明說，這些屋頂都剛蓋好，尚未修邊，如果沒趕在颱風前修好，又會被颱風掀開。

鄉民代表雷明聖說，目前已經有30幾間房屋完成大致復建，有些是自掏腰包復建，不過，大部分都是慈濟幫忙蓋的。

「除了趕工還是趕工」，雷明聖說，包括他和村長在內，尚有8戶尚未修復，如果颱風真的直撲台東，可能就開放學校，或是安排到親友家借住。蕭惠明說，他目前還是住在「透天厝」 (屋頂尚未修復)，颱風果真來了，他就住在村辦公室。

雷明聖說，颱風過後，村長一刻也沒休息，社區復建大小事都他在忙，為了要讓村民儘早恢復家園，他讓村民優先復建，自己的房子則到現在還是「透天厝」；蕭惠明則笑著說，「代表也是一樣，忙著幫村民服務，自己也還是透天厝」。1050911

(中央社)