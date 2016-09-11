軟銀安打串聯 8比5力克西武
日職西武獅今迎戰軟銀鷹，西武雖然單場轟出3發全壘打，但軟銀靠著安打串聯屢屢攻下分數，終場以8比5擊敗西武，旅日好手吳念庭，此役三打數無安打，不過有靠一次保送上壘。
軟銀鷹此役從第2局開始打開攻勢，先是利用3支安打先馳得點，第3局又靠著對方三次保送把握攻勢，再添3分，雖然4局上西武洋炮米吉亞轟出2分炮追回失分，但下半局又添1分。
第6局軟銀又趁著西武投手控球不穩屢屢投出保送，再攻下3分，西武雖然靠著兩發全壘打追分，還是無法挽回頹勢，終場軟銀就以8比5擊敗西武。
吳念庭此役前2打席都被三振，直到第8局才靠著選球上到壘包，可惜9局上又擊出內野滾地球出局，打擊率降至2成28。
(中時電子報)
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