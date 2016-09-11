北韓核試引動盪 美日達共識將強硬回應

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朝鮮9日進行第五次核試，震驚世界；日媒報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金杉憲治，11日與美國國務院朝鮮政策特別代表金聖鎔在外務省會談，確認為了對強行實施第五次核試驗的朝鮮採取「最大限度的強硬措施」，將在聯合國安理會等場合緊密合作。雙方還就包括韓國在內的三國攜手應對達成了共識。

日本《共同社》11日報導，兩人分別擔任朝核問題六方會談的日美首席代表，金杉在會談中闡述了日方圍繞朝鮮綁架日本人問題的舉措，要求美方為解決該問題提供合作。

報導指出，金聖鎔在會談後對記者表示強烈譴責朝鮮核試驗，強調美國將盡全力保護同盟國免受朝鮮威脅。他表示，日美兩國將在聯合國對朝追加制裁上展開合作，同時還將加強各自的對朝單邊制裁等應對舉措。

報導稱，對於中國，金聖鎔稱將繼續敦促中方切實履行聯合國安理會3月出檯的對朝制裁決議等，促進中方加強合作。

(旺報)