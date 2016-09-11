陽岱鋼中止連2戰缺安 無助火腿輸球
日職火腿隊今（11）日對戰樂天金鷲隊踢到鐵板，首局遭到樂天岡島豪郎、洋炮培瑞茲轟出2支全壘打，落入苦戰，終場火腿4比9敗北，排名第1的戰績又被軟銀鷹追近，兩隊勝差只有「0.5」。
火腿隊先發第6棒的我國球星陽岱鋼4打數1安打、吞下1次三振，仍舊沒有打點進帳，雖然中止連2場欠「安」、但是他已連4場無打點、近11戰僅有2打點，貢獻度明顯不足，而且近7戰場場都有三振。
火腿隊先發投手加藤貴之投了3.2局被打7安打、失分高達6分，苦吞敗投；樂天先發投手辛島航主投5.2局失2分，拿到個人第3勝、力助樂天中止3連敗。
面對樂天投手群的壓制，火腿的打擊火力串連不夠，全場打出分散的8支安打、而樂天先發棒次全員安打、總共打出13安大都串連在1、4、6局，分別拿下2、4、3分。
火腿輸球、軟銀以8比5力克西武隊，兩隊1勝1敗之差，使得火腿領先優勢減至0.5勝差、0.003勝率。
(中時電子報)
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