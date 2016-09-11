雲林口湖鄉長補選，民進黨林哲凌當選。（資料照片，張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉長補選民進黨林哲凌當選，他以323票之差勝出，終止民進黨在中央執政後地方補選9連敗的慘況。

口湖鄉長補選，民進黨徵召現任縣議員林哲凌應戰，對上地方勢力堅強的3名對手，政黨力拼地方勢力，最後林哲凌攻下3475票贏得勝選，終止民進黨今年1月執政後基層補選的9連敗紀錄，也成為首名民進黨籍的口湖鄉長，得來不易的勝利，讓民進黨一吐連敗怨氣。

(中時)