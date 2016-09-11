法廣：911事件15年後 美國陷入持久戰爭

今天是美國911恐攻15周年，911事件是在美國國土發動的首次、也是死傷最慘重的恐攻事件，造成近3000死亡。這個事件從某種程度上也改變了美國和世界局勢，震撼了美國外交和國土安全政策。

根據法國國際廣播電台網站，分析認為，美國15年來一直處於與伊斯蘭恐怖主義鬥爭的狀態，但卻難以結束中東的「混亂局面」。

法新社10日發自華盛頓的報導指出，儘管2009年上台的歐巴馬總統一直拒絕出兵阿拉伯世界，也不斷尋求與穆斯林國家和解，但一些專家指出，在任期將滿之際，他留下的政治遺產是美國與伊斯蘭恐怖主義進入持久鬥爭的狀態。

報導指出，民主黨人歐巴馬明年一月要離開白宮，他將因為把美國從伊拉克和阿富汗戰爭泥沼中撤出來名留清史，而這是他的前任共和黨總統小布希在任期間發動的「反恐全球戰役」留給他的遺產。

美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）的研究主任考夫曼．維特斯在世界經濟論壇上分析指出，九一一恐攻15年後，中東地區戰爭，伊斯蘭國恐怖組織的轉移，歐洲和美國遭受的恐怖攻擊都很難讓人得出「反恐全球戰役」已經結束了的結論。

實際上，儘管介入的方式有限或僅僅提供物流支援，美國這個全球最大經濟體繼續軍事介入多個戰場，包括在敘利亞和伊拉克反對伊斯蘭國恐怖組織，同時也在阿富汗，利比亞，葉門，索馬利亞和奈及利亞等國反對日益強大的伊斯蘭激進主義泛濫的局勢。

華盛頓阿拉伯波斯灣國家研究員侯賽因．依比實向法新社表示，歐巴馬希望避免使局勢惡化的大型戰役。

法新社指出，歐巴馬實際上讓美國軍人進入了一個新的戰爭紀元，使用的武器已經變成了無人駕駛機，特種部隊和對當地武裝的培訓等。因此造成的人員傷亡數量和資金消耗也相應減少，根據美國國會提供的數據，2001年至2014年間，美軍共損失5300名軍人，5萬人受傷，共支出1兆6千億美元。

2011年5月，美國特種部隊在巴基斯坦將蓋達組織首腦賓拉登在家中擊斃讓歐巴馬反恐行動達到高峰。但依比實認為，歐巴馬的傾向於限制軍事資源投入的戰略更像打一場永不停息的戰役。而且，對11月8日大選勝出的白宮新主人，不論是川普還是希拉蕊都不會對中東地區進行大規模武力干預。

事實上，在九一一事件15年後，對美國來說，軍事干預已經不再是適當的對應手段，因為恐怖主義已經不再對美國形成直接威脅。歐巴馬本人也承認這一點，儘管他10日指出恐怖主義威脅已經升級。

歐巴馬10日為紀念九一一事件發表的講話中說，在阿富汗，伊拉克和敘利亞等地，美國不懈地與蓋達組織和伊斯蘭國恐怖組織作鬥爭，他誓言要摧毀這些組織，繼續保護美國。

儘管美國從911以來沒有遭受大的來自國外恐怖分子的襲擊，但美國更擔心本土的恐怖分子。6月在佛羅里達州的槍擊事件還是造成近50人死亡，兇手為原籍阿富汗的美國公民，去年12月，加州一對原籍巴基斯坦的夫婦製造的槍擊事件造成14人死亡。

分析指出，911後，面對可能的恐怖攻擊，美國人已經願意放棄一些自由。最近的一項民意調查顯示，超過四成美國人相信恐怖主義分子現在的攻擊能力遠遠大於15年前。

美國國務院9日也發出警告，伊斯蘭國恐怖組織呼籲其追隨者在世界各地襲擊美國公民。

2001年9月11日，兩架遭挾持客機摧毀紐約地標建築紐約世界貿易中心雙塔，造成超過2750人喪生。五角大廈遭另一架客機衝撞，賓州則有一架客機墜毀。參與九一一襲擊的19名劫機犯中有15個是沙烏地阿拉伯人。1050911

(中央社)