不敢帶回家 男子150包毒咖啡藏機車置物箱
高巿警保大特勤中隊10日凌晨1時許，在新興區七賢一路見2名男子準備騎車離開，盤查後發現陳姓男子眼角餘光不時瞄向停在路旁機車，要求打開置物箱後，查獲1只灰色手提袋內裝有150包可疑咖啡包，含袋重約905.5公克，初篩後呈現二級毒品MDMA陽性反應。
警方調查，20歲裝潢工人陳男有公共危險前科，他供稱本月8日在高雄巿區一家夜店遇到綽號「小恩」男子，對方向他兜售毒咖啡，還說1次購買150包就附贈2包試用包，於是以2萬5000元跟對方買下，但因怕帶回家被父母發現會被責怪，於是數日來都將毒咖啡藏於置物箱內，不料昨天在與王姓朋友準備騎車回家路上被查獲，訊後依毒品罪送辦。
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(中時)
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