陸海警割斷菲漁船錨 阻止靠近黃岩島
菲律賓官方7日公布監視圖像，顯示中國海警船隻出現在黃岩島附近爭議水域。陸媒引述菲媒報導，有4艘菲律賓漁船上的漁民表示，中國海警船接近並割斷他們漁船的錨，並鳴笛示警。
中共黨媒環球網今天引述菲律賓商報等當地媒體的報導，中國大陸海警船自2013年開始，一直阻止前往黃岩島的菲律賓漁民。
南海仲裁案後，中國大陸自8月初以來在黃岩島海域一直保持著多艘海警船的巡邏執法。
日前有4艘菲律賓漁船上的漁民表示，中國海警船接近他們的船隻、割斷漁船的錨，並鳴笛示警。漁民比對之前官方公布的照片後表示，黃岩島附近有更多中國船隻。
黃岩島位於菲律賓200海里專屬經濟海域內，菲國與中國大陸都主張擁有黃岩島主權。2012年，雙方船艦在黃岩島海域發生約2個月的對峙，菲方撤船後，大陸實質占領黃岩島，從此禁止菲國漁民前往捕魚。
2013年1月，菲律賓將南海爭議提交國際仲裁，仲裁庭今年7月公布裁決結果，稱中國大陸的南海九段線主張在聯合國海洋法公約之下，不具控制資源的效力，且認可菲律賓漁民在黃岩島捕魚權利。1050911
(中央社)
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