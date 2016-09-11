分送殘瓦 原本懵懂的她親身回顧了911

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紐約世界貿易中心2001年遭911事件攻擊後，僅剩數百塊殘磚片瓦。6年來，帕西克忙著把這些物品分送各地博物館，終於在今年911事件滿15週年的前幾天，完成了這項浩大的工程。

法新社與美國公共電視網（PBS）新聞節目「新聞時刻」（NewsHour）報導，7月27日，只有1小撮人待在紐約甘迺迪國際機場（Kennedy）的貨物區一角，幫忙最後的收尾工作。

雙子星大樓（Twin Towers）的最後幾片殘瓦，終於由帕西克（Amy Passiak）監督，離開多年來暫時棲身的甘迺迪機場17號機棚。

6年來，帕西克協調分送近2800塊物品，其中有輛半毀的警車、大樓其中1家商店販售的太陽眼鏡，其他大部分是大型物體，都是曼哈頓下城原本高可參天的摩天大樓，遭攻擊後剩下的殘磚片瓦。

2009年，紐約與新澤西港口事務管理局（Port Authority of New York and New Jersey）決定把這些物品分送給非營利組織和政府機關，供公開展示紀念之用。

當時已在911國家紀念博物館（9/11 Memorial andMuseum）工作的帕西克，選擇負責監督工作。

現年30來歲、擁有博物館研究碩士學位的帕西克接下工作後，發現這是她幾乎一無所知的世界。

她說：「911事件時，我還是密西根州的高中生，還沒來過紐約市。」

她的家族和911受害者、警員、消防隊員和救護人員都沒有淵源，也就是說，她和911沒有直接連結。

「我對世界貿易中心是什麼、在哪裡，沒有實際概念。」

但現在回想起來，這個距離感，可能就是讓帕西克可以全心投入，不被情感淹沒的主因。

1年多以前，整理工作顯著慢下腳步，帕西克也已開始經辦其他計畫，但「有大約4年，我的生命就是911，真的很不可思議」。

她說，大致上「我是情緒非常穩定的人」，「我想那點真的對這份工作有幫助，讓我可以保持冷靜」。

帕西克和港口局核准1567件美國各地不同組織的申請，其中許多來自消防和警察單位、學校和市府。

帕西克微笑著說：「我得到很多擁抱。當個頭兒，你成為那段痛苦歷程的一部分，就像他們可以認同、可以仰賴的支柱。」

完成計畫之後，帕西克說，知道所有物品都去了某處、紀念館蓋了起來，「感覺很好」。

「他們不會把東西交給個人，他們交給可以處理一切事物，可以互動的團體。那可能是我覺得最值得的元素。」（譯者：中央社鄭詩韻）1050911

(中央社)