分送殘瓦 原本懵懂的她親身回顧了911

紐約世界貿易中心2001年遭911事件攻擊後,僅剩數百塊殘磚片瓦。6年來,帕西克忙著把這些物品分送各地博物館,終於在今年911事件滿15週年的前幾天,完成了這項浩大的工程。

法新社與美國公共電視網(PBS)新聞節目「新聞時刻」(NewsHour)報導,7月27日,只有1小撮人待在紐約甘迺迪國際機場(Kennedy)的貨物區一角,幫忙最後的收尾工作。

雙子星大樓(Twin Towers)的最後幾片殘瓦,終於由帕西克(Amy Passiak)監督,離開多年來暫時棲身的甘迺迪機場17號機棚。

6年來,帕西克協調分送近2800塊物品,其中有輛半毀的警車、大樓其中1家商店販售的太陽眼鏡,其他大部分是大型物體,都是曼哈頓下城原本高可參天的摩天大樓,遭攻擊後剩下的殘磚片瓦。

2009年,紐約與新澤西港口事務管理局(Port Authority of New York and New Jersey)決定把這些物品分送給非營利組織和政府機關,供公開展示紀念之用。

當時已在911國家紀念博物館(9/11 Memorial andMuseum)工作的帕西克,選擇負責監督工作。

現年30來歲、擁有博物館研究碩士學位的帕西克接下工作後,發現這是她幾乎一無所知的世界。

她說:「911事件時,我還是密西根州的高中生,還沒來過紐約市。」

她的家族和911受害者、警員、消防隊員和救護人員都沒有淵源,也就是說,她和911沒有直接連結。

「我對世界貿易中心是什麼、在哪裡,沒有實際概念。」

但現在回想起來,這個距離感,可能就是讓帕西克可以全心投入,不被情感淹沒的主因。

1年多以前,整理工作顯著慢下腳步,帕西克也已開始經辦其他計畫,但「有大約4年,我的生命就是911,真的很不可思議」。

她說,大致上「我是情緒非常穩定的人」,「我想那點真的對這份工作有幫助,讓我可以保持冷靜」。

帕西克和港口局核准1567件美國各地不同組織的申請,其中許多來自消防和警察單位、學校和市府。

帕西克微笑著說:「我得到很多擁抱。當個頭兒,你成為那段痛苦歷程的一部分,就像他們可以認同、可以仰賴的支柱。」

完成計畫之後,帕西克說,知道所有物品都去了某處、紀念館蓋了起來,「感覺很好」。

「他們不會把東西交給個人,他們交給可以處理一切事物,可以互動的團體。那可能是我覺得最值得的元素。」(譯者:中央社鄭詩韻)1050911

