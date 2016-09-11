登革熱防治宣導團 台南副市長任首席

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國家衛生研究院在台南設立的「國家蚊媒傳染病防治研究中心」，決定聘請台南市副市長顏純左為登革熱防治技術宣導團的首席專家，盼借重台南市政府對抗登革熱疫情的經驗。

台南市政府今天指出，在台南市去年登革熱疫情嚴峻期間，顏純左負責跨局處協調合作事務，並親身走訪每個熱點進行督導；還觀察到房屋天溝為隱藏性孳生源，迅速進行清除宣導。甚至媒合民間企業提供粗鹽，在積水處進行暫時性防治。

市府指出，為預防登革熱疫情捲土重來，顏純左今年領軍行遍台南市每個區里，以淺顯易懂的方式宣導防治做法，至今天為止已超過100場。接下來將啟動高中校園巡迴演講；並製作宣導扇子分送，印有多國語言，提供給各東南亞籍配偶或聘僱東南亞籍勞工的公司、仲介等，強力宣導。

市府指出，財團法人國家衛生研究院年4月在台南設立「國家蚊媒傳染病防治研究中心」之後，再聘請顏純左為登革熱防治技術宣導團的首席專家，希望借重對抗登革熱的經驗，來面對登革熱與國際間茲卡病毒疫情。1050911

(中央社)