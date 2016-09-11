買預售屋 開發商竟要求補差價

大陸北京房山區竇店鎮孫女士4月看中一套預售屋，她訂了一套，也簽約，未料後來房價上漲，銷售商竟然要求她補差價。律師對此表示，此已違約。

《北京晨報》報導，孫女士當時付了25萬元人民幣，並與銷售經理簽訂《認籌確認單》，合同中就購房面積、價格及付款方式等達成一致。不料6月底，銷售處突然告知她，原應在12月前分期交付的房款需立即交齊，此外還需補交15萬元的差價。

律師表示，開發商私自變更合同屬違約行為，應履行原合同或給消費者相關賠償。

(旺報)