手拋網不失傳 大甲社區學童樂體驗

小朋友親眼目睹爺爺盧文瑞在陸上拋網捕魚，覺得新鮮又刺激。（黃文博攝）

早期捕魚技術不發達時，手拋網是漁民必備的技巧，但這種傳統技巧，已逐漸被遺忘，仁德區大甲社區擔心手拋網技術失傳，11日特別在大甲國小舉辦手拋網體驗活動，讓未曾碰過手拋網的小學童樂開懷。

台南市仁德區大甲社區發展協會理事長李振亮表示，該社區周邊有三爺溪、二仁溪、大甲排水環繞，在農業社會時期，該區河道密布，養殖業發達，現在還有100多公頃的魚塭，手拋網捕魚技巧，是人人必備的技巧，「靠一件網子就可養活一家人」。

令李振亮感嘆的是，隨著捕魚技術的提升，再加上溪水汙染日愈嚴重，捕魚謀生的人愈來愈少了，會手拋網的年輕人更是不多，他擔心這種傳統的技巧流失，為留住先民的謀生技術，大甲社區11日晚間在大甲國小舉行中秋晚會，即安排手拋網體驗活動，教導小朋友此一傳統技巧。

主辦單位擔心小朋友在魚塭旁邊練習手拋網會連自己都掉到水裡，因此體驗活動安排在學校司令台前進行，台前舖上藍色大帆布象徵溪水，由歌手盧廣仲的83歲爺爺盧文瑞擔任總教頭，教導小朋友練習陸上拋手網。

李振亮說，手拋網要雙手並用、扭腰，才能將手上的漁網順利撒出去，多數小朋友第一次學習手拋網，拿起漁網不免有些擔心，但在教練們的耐心教導，奮力將漁網撒出，越學越熟練，欲罷不能。

(中時)