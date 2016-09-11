手拋網不失傳 大甲社區學童樂體驗
早期捕魚技術不發達時，手拋網是漁民必備的技巧，但這種傳統技巧，已逐漸被遺忘，仁德區大甲社區擔心手拋網技術失傳，11日特別在大甲國小舉辦手拋網體驗活動，讓未曾碰過手拋網的小學童樂開懷。
台南市仁德區大甲社區發展協會理事長李振亮表示，該社區周邊有三爺溪、二仁溪、大甲排水環繞，在農業社會時期，該區河道密布，養殖業發達，現在還有100多公頃的魚塭，手拋網捕魚技巧，是人人必備的技巧，「靠一件網子就可養活一家人」。
令李振亮感嘆的是，隨著捕魚技術的提升，再加上溪水汙染日愈嚴重，捕魚謀生的人愈來愈少了，會手拋網的年輕人更是不多，他擔心這種傳統的技巧流失，為留住先民的謀生技術，大甲社區11日晚間在大甲國小舉行中秋晚會，即安排手拋網體驗活動，教導小朋友此一傳統技巧。
主辦單位擔心小朋友在魚塭旁邊練習手拋網會連自己都掉到水裡，因此體驗活動安排在學校司令台前進行，台前舖上藍色大帆布象徵溪水，由歌手盧廣仲的83歲爺爺盧文瑞擔任總教頭，教導小朋友練習陸上拋手網。
李振亮說，手拋網要雙手並用、扭腰，才能將手上的漁網順利撒出去，多數小朋友第一次學習手拋網，拿起漁網不免有些擔心，但在教練們的耐心教導，奮力將漁網撒出，越學越熟練，欲罷不能。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。