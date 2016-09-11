男稱「蟑螂也有生命」 揮鋸傷清潔隊員遭判7月

游姓男子因個人宗教信仰，相信眾生生命平等，樹林區公所消毒作業將使蚊蟲鼠類生命將因無辜喪生，竟持鋸子將黃姓清潔隊員砍傷，新北地院依妨害公務執行及職務強制罪判處游男7月徒刑，緩刑貳年，緩刑期內付保護管束，並應依執行檢察官指示，前往醫療機構或心理諮商機構完成精神治療及心理輔導之適當處遇措施。

判決指出，今年3月29日下午1 時8分許，游男在新北市樹林區中華路與太元街口，見新北市環保局樹林區清潔隊員周再添身著新北市環保局背心，與何政鴻正在執行「105 年度例行性第一季登革熱戶外消毒工作」，並由何、周指揮天源環保實業社黃姓員工手持噴霧機朝衛生下水道噴灑藥劑。

游男因個人宗教信仰，認為消毒作業將導致蚊蟲鼠類死亡，竟心生不滿，明知黃姓男子為受新北市環保局委託執行消毒公共事務之人員，竟基於傷害及妨害公務之犯意，手持鋸子1把鋸子朝黃男持續揮擊阻止消毒作業，並將黃男砍傷。

游母辯稱，游男全量表智商較常態平均明顯為低，加上她伊從小教導游男要愛護動物，因此游男凡見路死貓狗，均會將之拜拜收埋。游男之前雖然有憂鬱症狀，但醫生表示若能正常工作，憂鬱症也有可能會自然痊癒，她便時常鼓勵兒子。

游母說，本案是因游男在案發前兩日外出求職不順，心情鬱悶，又聽到消毒聲響才會想要阻止所致。

游男則辯稱，他相信眾生生命平等，因當時在家中聽到外面有消毒器具的聲音，不希望無辜蟲蟻生命死亡，便從家中倉庫拿了鋸子，到現場想要阻止消毒。他當時僅有說「蟑螂也是有生命的」，並朝揹著消毒器具的黃男手部由上往下揮砍，想要打掉噴霧機，未料卻意外傷人。

雖然證人表示曾聽到游男嗆說：「蟑螂也是有生命的，你要殺牠，換我殺你」之話語，但並無證據，合議庭未將本案認定是殺人未遂，審結後依妨害公務執行及職務強制罪判處游男7月徒刑，緩刑貳年，緩刑期內付保護管束，並應依執行檢察官之指示，前往醫療機構或心理諮商機構完成精神治療及心理輔導之適當處遇措施。

(中時)