駕駛荒 小汽車免訓費升大客駕駛
客運駕駛荒，統計顯示有約1500名的缺額，公路總局和南台灣客運業者今天聯合召募，還推出小汽車升大客車駕訓免費的好康，新台幣1萬3500元由政府補助。
公路總局副局長黃運貴指出，目前國內客運業駕駛人力不足，為了召募優秀駕駛，業者都推出好的福利和待遇搶人，鼓勵有興趣者投入，如果是小汽車駕駛轉車駕駛，還可享駕訓費補助。
孫先生過去是陸客團遊覽車司機，所屬遊覽車公司去年底陸客團減少，他的薪資也大幅縮水，今年初以來轉接交通車和國旅團，每個月收入只有2萬多元，他打算轉開中程客運，希望每個月有4萬元的收入。
長途客運業者打出月薪6萬元待遇的條件，孫先生說長途客運工時長、工作辛苦，他青睞從高雄到墾丁的公路客運。
聯合召募駕駛活動有10餘家業者參加，港都、中南、義大和統聯、阿羅哈等業者，如果是市公車駕駛起薪約3萬5000元、統聯開出5到6萬元待遇。
屏東客運公司開出3萬5000元到6萬元的待遇，董事長郭子義指出，短程客運安排的駕駛工時通常會2個小時給休半個小時，非全然血汗行業，尤其注重員工隔天排班一定有足10個小時的休息時間。
他說，目前客運業駕駛員人力不足約1500人還不是依照新制工時的缺額，如果全落實新制，駕駛人力至少要再補足1000人。1050911
(中央社)
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