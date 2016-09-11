澎恰恰珍藏20年原創劇本 《釧兒》音樂劇戚戚人鬼戀

《釧兒》音樂劇描述戚戚人鬼戀。(耀演劇團提供)

一向以主持、演戲與短劇活躍於螢光幕的澎恰恰，骨子裡其實是個「老文青」，從自創劇本到擔任電影導演，澎恰恰希望在表演中找到永恆。因緣際會，他私藏多年的劇本《釧兒》沒能拍成電影，卻製作成音樂劇，去年演出反應熱烈；今年將以音樂會形式再度修整推出，也讓觀眾聆聽融合歌仔戲與古典樂的美妙組合。

「我忽然知道，60歲的我表演生命可以繼續延續，音樂劇裡有太多的表現形式是我還要學習的，我總覺得我自己是王寶釧投胎，現在我可以將我心中的王寶釧用當代演出形式展現，我很開心。」

《釧兒》講述瀕臨解散的歌仔戲班，被指定邀演《薛平貴與王寶釧》酬神，班主猶豫，一來戲班需要錢營運，但該劇卻是戲班的封箱戲。原來八年前，班主兒子阿強與戲迷釧兒這對情侶因得不到長輩祝福，約好暫離別，未料一場意外導致阿強失憶、釧兒過世，戲班從此不演該戲。

但為了戲班發展，班主決定演出，當戲台上演之際，阿強居然恢復記憶，記起這段純潔的愛情，他還看到每天等在戲台下的釧兒，但其實釧兒已成鬼魂。但有誰敢演戲給鬼看？阿強說：「我來。」他上裝上戲台，等釧兒回來一起演，最後釧兒出現，告訴阿強許諾已成，勿再留戀。

導演曾慧誠說，之前執導台語音樂劇《隔壁親家》時認識了澎恰恰，「聽他順口提起《釧兒》的原創故事，我非常喜歡裡面的歌仔戲元素，兩人相談甚歡，就決定一起合作音樂劇。」在整齣音樂劇當中，音樂部分超過九成，作曲家李哲藝讓音樂起承轉合，交代劇情，劇本編寫梁越玲講究國、台語口白聲調與行韻，讓《釧兒》一唱就可以明白歌詞，也讓台灣音樂劇有了新的里程碑。

曾慧誠說，有別於台灣劇團一年一定要推出一部新製作，但又因為時間、財力配套不夠完整，一出手就破綻百出，「我們先從工作坊開始，接著第一次演出，出DVD，一步一步剪裁修整，這正是百老匯的工作模式。」就連原本受邀作曲的李哲藝都深受感動，自掏腰包出資合作，音樂劇鐵三角於焉成形，也讓音樂劇《釧兒》有了每年成長的機會。

耀演劇團《釧兒》音樂劇音樂會將於9月15日到9月18日舉行，地點在台北市花博公園舞蝶館(台北市中山北路與民族東路交叉口) 。

(中時)