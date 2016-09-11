KID工作滿檔嘆「真的累到」 曹西平一通電話驚醒
出身團體「CIRCUS」的KID（林柏昇），自從接下與吳宗憲共同主持的《綜藝玩很大》後，知名度、身價接連翻漲，近來被工作填滿生活的他嘆道「真的累到」，直言自己很想好好休息，於是與前輩曹西平通電話交換心情，卻意外得知對方日常生活在做的事情，不論大或小都是在學習新知，讓他直說自己「真沒資格說」。
57歲的曹西平出道30餘年，至今仍活躍於各大綜藝節目，時常在節目、臉書分享自己對於時事的看法，活躍式的思考方式深受觀眾喜愛，對演藝圈的敬業程度更是後輩學習的典範，KID今日在臉書透露，曹西平最近買了一台MAC，除了要在臉書談論時事外，也會用來修照片，接著還說對方向他表示今年要學習使用智慧型手機，認為或許這對年輕人來說並不稀奇，但「對於一個都幾百歲的神獸來說，活到老學到老，不放棄學習，深深的感動了我」
KID坦言這通電話著實讓他思考了很久，雖然總是開玩笑對方1天臉書文章是他1年的量，但他其實內心非常欽佩，發現每張照片、每個文字都出自曹西平自己的手，直誇「真不是蓋的」更說對方總認真關心每個節目、記住每個藝人的動態，慚愧自己根本做不到一半，「 真沒資格說累」，於是在一夜過後，KID重新整頓好心情，續繼帶著愉悅的心情朝向自己的夢想努力前進，粉絲在看完文章後，也紛紛留言替他加油打氣，期待看見更棒的KID。
(中時電子報)
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