美國向陸出示對北韓追加制裁方案
共同社報導，外交消息人士10日透露稱，美國為了加強對北韓制裁，已向中國大陸方面出示了與核武、飛彈研發有關的人員名單，作為基於聯合國安理會決議實施資產凍結的追加對象。
有分析認為，這些對象是北韓人民軍的高官等。安理會9日針對北韓進行第五次核子試爆召開緊急會議，就立即展開磋商以採取「恰當措施」達成了共識。美中將全面展開協調工作。
中國大陸對於加強制裁抱持謹慎態度，據悉，至今迴避對美國的追加制裁方案作出答覆。美國將在與日韓兩國合作的同時，全力爭取說服中國大陸。
據外交消息人士透露，美國列出的人員大多是參與核武、彈道飛彈和大規模殺傷性武器研發的軍方高官等。鑑於北韓無視安理會以往決議，接連發射彈道飛彈並有準備核子試爆的跡象，美國在今年夏天通過外交管道向中國大陸出示了上述方案。
美國曾與中方磋商，希望促使該方案作為簡潔的安理會決議獲得通過，或是作為現有決議的附件進行添加。但是由於北韓近日強行進行第五次核子試爆，美國力爭通過以該名單為基礎的更嚴厲的制裁決議，將敦促中方予以合作。
安理會制裁北韓委員會下屬的調查北韓違反制裁問題的專家小組，已建議將北韓人民軍戰略軍司令部司令官等加入制裁對象。預計美國也將考慮追加這些軍隊核心人物作為制裁對象，加快與中國大陸的磋商。
另一方面，日本政府也在探討加強對北韓單邊制裁，計劃針對涉嫌參與北韓核武與飛彈研發的團體和個人，擴大資產凍結對象。日本是安理會的非常任理事國，將通過加強安理會和日本單邊制裁，從兩方面加大對北韓施壓力度。
北韓今年1月進行第四次核子試爆後，安理會3月通過制裁決議，在禁止出境和凍結資產對象中新增了北韓國家宇宙開發局、原子能工業省等12個團體以及16名個人。目前，共有32個團體和28名個人被指定為制裁對象。1050911
(中央社)
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