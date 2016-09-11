激發創作夢 家扶打造公益服裝走秀
為開啟弱勢兒童勇於創作夢想並與文創做結合，家扶基金會今天與新北市藝術媒體學院等單位合作，以家扶兒童的創作概念為發想，舉辦與時尚結合的服裝走秀表演，更由家扶兒童親自上陣走秀，藉由精品與文創藝術共同發想，也讓家扶兒童對於藝術的熱忱得以發光。
此次「讓愛延伸 成就夢想」計畫的重要推手，依果國際時尚負責人楊雅晴表示，最開心莫過於看到孩子設計可以被看見，文創後的商品被下訂購買，並希望透過更多願意扶植藝術創作，結合公益、教育、文創產業的機會，讓有天賦的孩子被看到。
家扶基金會也說，家扶服務的許多兒童來自單親、雙親、新移民等多元類型的家庭背景，面對無法抗衡的生命旅程，但只要有可發揮的管道，都有機會將創作分享與展現。例如參加這次創作的小涵，就畫出背著夢想的大象，表達自在感與夢想；小茹則以半邊臉女孩畫作，展現無邊無界的想像空間。
透過新北市藝術媒體學院(AMS)與國際扶輪各分區扶輪社贊助下，不僅讓南台北、北台北、新北市、基隆家扶中心及新北市大同育幼院等5個單位受惠，也藉此打造結合美與藝術創作、公益與夢想的永續行動。
活動現場由楊雅晴逐一帶出每一幅家扶兒童的創作作品與故事，帶動各分區扶輪社社員競標24件原創作品，不僅獲得實質的捐款收益外，更讓參與的家扶兒童，發掘一個屬於自己的創作夢想與空間。
(中時)
關鍵字：家扶
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。