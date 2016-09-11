激發創作夢 家扶打造公益服裝走秀

為開啟弱勢兒童勇於創作夢想並與文創做結合，家扶基金會今天與新北市藝術媒體學院等單位合作，以家扶兒童的創作概念為發想，舉辦與時尚結合的服裝走秀表演，更由家扶兒童親自上陣走秀，藉由精品與文創藝術共同發想，也讓家扶兒童對於藝術的熱忱得以發光。

此次「讓愛延伸 成就夢想」計畫的重要推手，依果國際時尚負責人楊雅晴表示，最開心莫過於看到孩子設計可以被看見，文創後的商品被下訂購買，並希望透過更多願意扶植藝術創作，結合公益、教育、文創產業的機會，讓有天賦的孩子被看到。

家扶基金會也說，家扶服務的許多兒童來自單親、雙親、新移民等多元類型的家庭背景，面對無法抗衡的生命旅程，但只要有可發揮的管道，都有機會將創作分享與展現。例如參加這次創作的小涵，就畫出背著夢想的大象，表達自在感與夢想；小茹則以半邊臉女孩畫作，展現無邊無界的想像空間。

透過新北市藝術媒體學院(AMS)與國際扶輪各分區扶輪社贊助下，不僅讓南台北、北台北、新北市、基隆家扶中心及新北市大同育幼院等5個單位受惠，也藉此打造結合美與藝術創作、公益與夢想的永續行動。

活動現場由楊雅晴逐一帶出每一幅家扶兒童的創作作品與故事，帶動各分區扶輪社社員競標24件原創作品，不僅獲得實質的捐款收益外，更讓參與的家扶兒童，發掘一個屬於自己的創作夢想與空間。

(中時)