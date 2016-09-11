宗教宣揚祖父母節 天壇攜手嘉藥辦親子盆栽

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天壇與嘉藥舉辦親子盆栽傳承活動宣揚祖父母節。（程炳璋攝）

台灣首廟天壇連辦三場活動宣揚祖父母節，今年以家庭相聚為主題，11日找來50對親子家庭參加盆栽傳遞活動，有祖、父、孫一家三代到場，藉著栽種盆栽，體驗三代同樂氣氛。

中西區台灣首廟天壇與嘉南藥理科大連續三年舉辦活動宣揚祖父母節，首年以阿公、阿嬤為主角，第二年起父親也可參加，主辦單位今年有感於健全家庭對孩子成長相當重要，現代家庭生活卻難得家人相聚，活動改以家庭傳承為主。

天壇邀請50對親子家庭，發給「創意盆栽材料包」，全家共同打造一個盆栽，象徵傳承。每組做好的盆栽由阿公傳給父親，父親再傳給子女，活動現場充滿天倫歡樂的氣氛。

嘉藥嬰幼保系老師林佳蓉解釋，一株植物的生長需要用愛澆灌，孩子的程長也需要家人慈愛的陪伴。每株盆栽種類不同，都是生命力強韌的植物，代表家庭傳承與世代生生不息的意義。

今年祖父母節為8月28日，天壇已連辦三場宣揚活動，前兩場各在永華市政中心與善化，分別以偶戲、童玩美食為主題，最後一場回到廟內的圖書館，以盆栽為主，在中秋節前夕強調傳達家人相聚的概念，團圓氣氛更濃郁。

(中時)