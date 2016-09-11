央視中秋晚會 兩岸藝人獻唱

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中秋佳節將至，2016年央視中秋晚會備受關注，網路也流傳各種版本節目單。2016央視中秋導演組官方版本11日出爐，TFBOYS、楊千嬅、韓磊、楊宗瑋等人將登台演出。

中秋之夜晚會節目將於9月15日晚間8時至10時推出，將透過CCTV-1、CCTV-4向海內外現場直播。

今年中秋晚會以歌會的形式為主體，給人直觀的感受就是歌曲多，這也是每年央視秋晚的特色。

晚會將採用篇章式結構，由序《開城迎賓》、上篇《月照長安》、中篇《絲路煥彩》、下篇《花好月圓》以及尾聲《海上明月》5個篇章組成。一共26個節目。

(旺報)