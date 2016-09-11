安南小番茄苗豪雨受損 農糧署訂補助標準
台南市6日起一連三天豪雨成災，安南區盛產的小番茄在這波災情中遭殃，泡水的小番茄苗受損嚴重，連採溫室栽種也遭殃，農糧署南區分署與農委會改良場人員勘查後，已決定訂出標準補助。
安南區小番茄正值農民搶種期，若可順利收成，10月可望是一波量產季，剛好避開11月下旬以後的市場大規模量產，露天種植每公斤產地價格皆可在100元起跳，溫室種植價格每公斤可賣至200元，相當具有市場競爭力。但一場雨就毀掉了安南區約30公頃的小番茄田。
台南地區農會推廣課人員7日就下田巡視，發現許多小番茄苗的根系都因泡水立刻枯萎，大棵的小番茄苗則在天氣放晴後隨之枯萎。農民叫苦連天。
不僅露天栽種的小番茄苗受損，以溫室種植玉女品種小番茄的農民王榮宗，也因為大水淹過防護堤，田地積水20公分，約有3分地被淹沒，光成本損失已7萬餘元。
王家父子一同種植小番茄多年，兒子王凱平被選為新農人，擅長以溫室種植品質、成本較高的「玉女」品種番茄，預估11月初出產，每公斤可賣至200元，以往都順利躲過颱風，這次敗給豪雨，小番茄苗完全「泡湯」了，父子苦笑只能重新再種。
台南地區農會彙整資料呈報，農民也陳情部分立委，農糧署南區分署偕同農委會改良場派員勘災，認定農損符合補助，已決定先定出初步補助標準，擇期通知農會配合辦理。
(中時)
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