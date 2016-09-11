騎車未戴安全帽 查獲郵局偷皮夾

陳姓男子（右，白衣男）在郵局趁機拿走虞姓男子忘在補摺機的皮夾。（曹明正翻攝）

陳姓男子8日下午騎車未戴安全帽在高巿新興區被警方攔下，盤查發現他置物箱竟有虞姓男子的證件、提款卡等，陳男宣稱是朋友的，卻說不出對方名字，警方事後查出虞男將皮夾忘在郵局被陳男順手牽羊，依竊盜罪法辦陳男。

新興警分局中山所指出，47歲虞男8日上午11時許，在鳥松區中正路郵局辦理金融業務，因等待人數過多，於是拿起存簿補刷，皮夾順手放在補摺機上，後來叫到他的號碼，卻忘了把皮夾拿走。

虞男一舉一動被48歲陳男盯上，見對方皮夾忘了拿，左顧右盼後拿起皮夾即迅速離開，虞男直到在別的地方買東西才發現皮夾不見，急忙折返回郵局，但問了櫃台行員也沒有發現，只好到派出所報案。

陳男得手後當天下午2時許騎車在新興區大同、自立路口，因未戴安全帽被攔下，警方發現他是毒品列管人口，檢查置物箱找到1個棕色名牌皮夾，裡頭有虞男證件及提款卡數張，陳男謊稱是朋友的，但因連朋友名字都講不出來，才坦承是偷來的。

(中時)