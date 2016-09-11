射箭》出走2年找回箭魂 吳亭廷直闖亞洲盃金牌戰

中華複合弓選手吳亭廷射進金牌戰。(圖／中華民國射箭協會提供)

曾「出走」兩年，我國射箭好手吳亭廷，歸隊這兩年來靠著每天習射近700支箭維持極佳手感，2016亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，11日以142：140打敗印度直闖複合弓金牌戰，中華隊林哲瑋／陳怡瑄也在驚濤駭浪中，射進複合弓混雙金牌戰。

吳亭廷四強賽時對到印度選手，以142：140闖關，12日將和印度SHENDE爭金。就讀文化研二的26歲的吳亭廷，新北市義學國中三年級始接觸反曲弓，但一直射不出成績，一度想放棄，進入文化大學後，在本身是前反曲弓、複合弓雙棲國手的教練陳麗如建議下，才轉練複合弓。

大三時，她突然對自己的選擇心生懷疑，因此中斷兩年，2014年亞運選拔賽前，從國中起到大學都是同學的好友張曜璿，問吳亭廷想不想再試試，再次觸動她的箭魂。

重新歸隊後，她的心態從以前的「教練要我練就練」變成「自己想練」，「中斷了兩年，真的要補進度才趕得上別人。」近兩年來，她平均一周練五天，每天習射近700支箭，並勇奪2014年仁川亞運複合弓銀牌，重拾信心。

複合弓混雙方面，中華隊林哲瑋／陳怡瑄在四強賽中，從領先到到被追平，最後以153：151險勝馬來西亞，取得和印度爭冠資格。

(中時電子報)