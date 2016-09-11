沒讓球迷等太久 高國輝夯出第26轟

職棒義大犀牛高國輝本季第26轟出爐。（中時資料照片，季志翔攝）

中職義大犀牛隊強棒高國輝果然沒有讓球迷久等，今（11）日在台南球場對戰統一獅的2局上，從獅隊洋投布魯斯手中轟出直擊中外野記分板的陽春全壘打，這是他本季第26轟、生涯第97轟，最快百轟紀錄進入最後倒數中。

日前高國輝右側腹肌傷痛之苦，因為這個拉傷算是很彆扭的傷，不是嚴重的傷、卻不知如何下手治療。後來，高國輝還是回到師大接受助理教授李恆儒指導，這是他之前脊椎開刀後復建重生的地方。

8月17日賽後宣布休息，經過調養、復建，9月8日復出首戰，第4場比賽、第12個打數就開轟了，高國輝等不及慢慢找回全壘打手感的過程，並以擊中記分板的特大號全壘打宣示重回全壘打王競爭行列。

目前中職全壘打榜上，中信兄弟蔣智賢30轟領先群雄、林智勝29轟居次，高國輝以26轟排名第3，加上高國輝想要挑戰陳金鋒最快百轟紀錄，他只差3轟即可達成。

(中時電子報)