黃韻玲徵婚 網友戲稱費玉清隱藏版月老

藝人黃韻玲近日在費玉清擔任主持人的大陸網路直播節目中大方徵婚。大陸網友戲稱這是一檔隱藏版相親節目，而「小哥」費玉清則是「隱藏版月老」。

中新網今天報導，黃韻玲在「小哥喂喂喂」節目中坦言，自己其實也非常期望能有一個伴侶，希望對方能互相扶持共同成長。

綜合大陸媒體報導說，這個畫面似曾相識，因為「小哥喂喂喂」上期節目的來賓曾寶儀也曾同樣談到類似話題。曾寶儀當時說，好姐妹們一個個幸福出嫁，而自己的配偶欄上卻還是空白。

大陸網友幽默評論說，沒想到「小哥喂喂喂」竟是一檔隱藏版的相親節目，小哥費玉清不單單只是「知心大叔」，而且還是「隱藏版月老」，所以來賓才都是大齡單身女青年啊。

「小哥喂喂喂」是由大陸SMG互聯網節目中心和優酷聯合出品，優酷、來瘋雙平台直播的大型明星互動類網路直播節目。1050911

(中央社)