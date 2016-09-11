友善台灣移工展登場 促進台印尼交流

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台灣外籍勞動者發展協會（GWO）為促進台灣與印尼了解，在雅加達舉辦「友善台灣印尼移民工展覽」，展示在台印尼人多元面貌，讓印尼民眾更了解台灣。

「友善台灣」展覽活動9月10日及11日在雅加達登場，由台灣外籍勞動者發展協會合作夥伴印尼國家通訊社安塔拉（Antara）、印尼大愛電視台、印尼海外勞工安置暨保護局及新北市新聞局「幸福新民報」節目共同參與。

現場還有印尼移工培訓中心的公益購物網設攤，義賣返鄉移工創業的產品。

台灣外籍勞動者發展協會理事長徐瑞希表示，印尼移工在台灣從事工廠、漁業、重大工程建設，另有17萬名看護進入台灣家庭工作，幫忙照顧老人、身心障礙者。印尼移工工作辛勞，對台灣社會貢獻相當大。

印尼海外勞工安置暨保護局雅加達分局局長阿納斯（Ahnas,S.Ag,M.Si）致詞時，也感謝台灣社會對移工的尊重及保護，希望未來台、印雙方能加強返鄉移工技職訓練培訓，幫助國際移工順利接軌返鄉路。

駐印尼台北經濟貿易代表處新聞組組長買睿明表示，台灣跟印尼相當密切，在台印尼移工約24萬人、新移民5萬多人。總統蔡英文目前正推動新南向政策，經貿交流及人才培訓都是未來努力的目標。

雅加達「友善台灣」展覽包含台灣印尼移民工介紹、移民工影音獎影片展示、GWO印尼新聞及節目、印尼移工主題影片「太極」及「憂鬱的藍海」。

另外，還有台灣旅遊推廣影片、新北市新住民電視節目「幸福新民報」。展覽現場提供台灣旅遊紀念章及「Taiwan Kini台灣現在事」印尼文報。1050911

(中央社)